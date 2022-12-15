США внесли в черный список еще 36 китайских компаний

Министерство торговли США добавило еще 36 китайских компаний в список тех, кому отныне запрещено поставлять американские технологии без получения отдельного разрешения со стороны администрации президента Джо Байдена, сообщает Bloomberg. В список, в частности, вошли крупный поставщик чипов флеш-памяти Yangtze Memory Technologies и Shanghai Micro Electronics Equipment, специализирующаяся на разработке и техническом обслуживании полупроводникового оборудования.

Правительство США пытается ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам и технологиям, используемым при создании искусственного интеллекта. По словам заместителя министра торговли по промышленности и безопасности Алана Эстевеса, санкции направлены на то, чтобы серьезно ограничить «способность Китая использовать искусственный интеллект, передовые вычисления и другие мощные, коммерчески доступные технологии для модернизации армии и нарушения прав человека».

В черном списке Минторга находятся десятки китайских компаний, включая Huawei, ZTE и SMIC. А в октябре нынешнего года собственные санкции в отношении китайских компаний ввела Федеральная комиссия по связи США, которая запретила ввоз и продажу в США телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE и еще несколькими китайскими компаниями, сочтя, что они представляют угрозу для национальной безопасности.

Кирилл Сарханянц