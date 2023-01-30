Toyota почти повторила результат 2021 года по продажам и увеличила отрыв от VW

Toyota Motor отчиталась, что по итогам 2022 года компании удалось реализовать 10,48 млн автомобилей, что всего на 0,1% меньше, чем в 2021 году.

Ранее германский автомобильный концерн Volkswagen Group отчитался о продаже 8,26 млн автомобилей в 2022 году. Это на 7% хуже результатов компании в 2021 году и является самым низким показателем за последние 11 лет.

Таким образом, японский производитель третий год подряд остается мировым лидером по продажам автомобилей. Более того, Toyota увеличила свой отрыв от VW c 1,61 млн до 2,22 млн авто.

Toyota и Volkswagen многие годы борются между собой за лидерство на мировом рынке. Так, с 2016 по 2019 год мировым лидером по продажам был германский концерн. А с 2020 года первенство удерживает японский производитель. При этом разрыв между двумя компаниями в последние годы постоянно растет.

Кирилл Сарханянц