Toyota третий год подряд остается мировым лидером по продажам автомобилей

Германский автомобильный концерн Volkswagen Group представил отчет о продажах своих автомобилей в декабре 2022 года. С учетом декабрьских продаж компании удалось реализовать в прошлом году 8,26 млн автомобилей. Это на 7% хуже результатов 2021-го и является самым низким показателем за последние 11 лет.

Кроме того, благодаря публикации данных германского производителя стало понятно, что Volkswagen третий год подряд проиграл конкуренцию на мировом рынке Toyota Motor. Японская компания еще не предоставила сведений по продажам за декабрь. Однако ей только за 11 месяцев прошлого года удалось реализовать 9,56 млн машин, то есть уже на 1,3 млн больше, чем Volkswagen за весь 2022 год.

Toyota и Volkswagen многие годы борются между собой за лидерство на мировом рынке. Так, с 2016 по 2019 год мировым лидером по продажам был германский концерн. А с 2020-го первенство удерживает японский производитель. При этом разрыв между двумя компаниями в последние годы постоянно растет.

Кирилл Сарханянц