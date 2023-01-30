Сиквел «Аватара» занял четвертое место среди самых кассовых фильмов в истории

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона собрал на продаже билетов около $2,1 млрд по всему миру, обогнав «Звездные войны: Пробуждение силы» и заняв четвертую строчку в рейтинге самым кассовым фильмом всех времен (три из которых снял господин Кэмерон). Об этом сообщает портал MarketWatch.

На выходных сиквел «Аватара» собрал $15,7 млн в кинотеатрах США и Канады. Он сохранил лидерство в североамериканских рейтингах по итогам седьмого уикенда подряд. За последние 25 лет удерживать первое место так долго удавалось лишь «Титанику», который оставался на первом месте в течение 15 недель.

Второе место в США и Канаде занимает мультфильм «Кот в сапогах: Последнее желание», который за шестой уик-энд заработал $10,6 млн. На третьей строчке — трагикомедия «Мой ужасный сосед» режиссера Марка Форстера, собравший $6,8 млн. Фильм ужасов «М3ГАН» занял четвертое место с $6,4 млн, на пятом оказался индийский боевик «Патхан» ($5,9).

Сиквел «Аватара» вышел в мировой прокат 16 декабря. На прошлой неделе его сборы превысили $2 млрд. Премьера первой части состоялась в 2009 году. По данным СМИ, бюджет сиквела составил $350–400 млн.

Дарья Эрозбек