Сиквел «Аватара» стал шестым фильмом в истории, сборы которого превысили $2 млрд

«Аватар: Путь воды» собрал в мировом прокате больше $2 млрд. Он стал шестым фильмом, который превысил эту отметку, наряду с двумя другими картинами Джеймса Кэмерона (первая часть франшизы «Аватар» и «Титаник»). По словам режиссера, фильм должен стать третьим или четвертым по сборам в истории, чтобы окупиться.

Американские кинотеатры собрали на показах фильма «Аватар: Путь воды» $598 млн. Во всем остальном мире картина заработала свыше $1,4 млрд, передает CNBC.

Фильмы, сборы которых превысили $2 млрд:

«Аватар» — $2,9 млрд; «Мстители: Финал» — $2,8 млрд; «Титаник» — $2,2 млрд; «Звездные войны: Пробуждение силы» — $2,1 млрд; «Мстители: Война бесконечности» — $2,05 млрд; «Аватар: Путь воды» — $2,02 млрд.

Сиквел «Аватара» вышел в мировой прокат 16 декабря. Премьера первой части состоялась в 2009 году. По данным СМИ, бюджет сиквела составил $350–400 млн.

Леонид Уварчев