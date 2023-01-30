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Коммерсантъ FM
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Шмыгаль: Украина ожидает вступления в ЕС в течение двух лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у его страны есть план, как вступить в Евросоюз в течение двух лет.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет,— сказал господин Шмыгаль в разговоре с Politico.— Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров».

Politico отмечает, что план украинского премьера нереалистичен. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до присоединения Украины к ЕС могут пройти «десятилетия». Даже лидеры ЕС, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС может означать годы ожидания.

Саммит Украина—ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос вступления Украины в союз, пройдет в Киеве в начале февраля. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Для присоединения к союзу Украине необходимо провести ряд реформ, включая антикоррупционную и судебную.

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