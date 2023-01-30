«Есть у нас такая традиция — держать и не пущать»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина борется за открытость экономических данных. Об этом сообщила Financial Times. Часть официальной информации была засекречена после начала специальной военной операции из-за угрозы санкций. Однако, по мнению главы регулятора, подобные меры создают проблемы для инвестиций и развития страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что госпоже Набиуллиной будет непросто добиться своей цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина стремится к тому, чтобы правительство рассекретило данные об экономике страны. Примечательно, что сообщает об этом британское издание Financial Times со ссылкой аж на три своих источника. Впрочем, оставим это без комментариев.

После начала специальной военной операции из свободного доступа убрали, в частности, сведения о золотовалютных резервах, экспортно-импортных операциях, публичным компаниям и банкам разрешили скрыть часть своей финансовой отчетности. Сделано это было из-за угрозы санкций.

Глава Банка России резонно замечает, что, не имея соответствующей информации, сложно строить какие-либо бизнес-планы, инвестировать, да и в целом осуществлять производственную и иную экономическую деятельность. В итоге под угрозой оказываются устойчивое и поступательное развитие страны. В сложных условиях это имеет крайне важное значение.

Более того, в публикации содержится намек на то, что даже президент вполне может оказаться не в курсе реальной картины происходящего. Естественно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков все это опроверг — Владимир Путин в курсе всего. И те, кто нужно, тоже в курсе. Против страны ведется гибридная война, так что мы вынуждены принимать вот такие непростые решения.

Однако вопрос непраздный. Сейчас уже, наверное, каждый школьник знает: рыночная экономика предполагает прозрачность всего и вся. Она на этом строится хотя бы потому, что нельзя инвестировать туда, не знаю куда.

Кроме того, абсолютно невозможно создать гибрид мобилизационной и рыночной экономики — это во-первых. Во-вторых, также не является секретом простая истина: где все непрозрачно и закрыто, там наибольшее число нарушений.

Вывод понятен. Нужно определяться — либо жестко все закрывать, либо, наоборот, открывать, третьего не дано. Инвестор должен быть в курсе, как и куда мы дальше собираемся идти. Ибо самое страшное, как известно, неопределенность. Это рождает сомнения и кривотолки. И, естественно, на этом фоне ни о каких финансовых вложениях и речи быть не может — только под матрас или зарыть деньги в огороде до лучших времен.

Между тем, как следует из все той же публикации британского издания, не очень похоже, чтобы усилия Эльвиры Набиуллиной увенчались успехом. Это больше напоминает глас вопиющего в пустыне. Есть у нас такая традиция — все засекречивать, держать и не пущать. И бороться с этим не так просто, как может показаться на первый взгляд. Хотя экономический блок пытается — в этом надо отдать ему должное.

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