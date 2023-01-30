Минэкономики прогнозирует курс рубля на уровне 70 руб. за доллар в 2023 году

Курс рубля в 2023 году в среднем будет составлять 70 руб./$, прогнозирует первый замглавы Минэкономики Илья Торосов. По его словам, этот уровень — балансовый для экономики. Курс в 60 руб. «категорически не устраивает экспортеров», так как их бизнес становится нерентабельным, и от крепкого рубля страдает бюджет.

«Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля»,— сказал господин Торосов «Известиям». По его словам, на ослабление национальной валюты играет восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. «Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше»,— добавил он.

Минэкономики ожидает, что инфляция уже по итогам второго квартала 2023 года может опуститься ниже целевого уровня в 4%. По итогам года рост цен может составить 5–6%.

О том, почему курс рубля мог слабеть в конце 2022 года,— в колонке Дмитрия Бутрина «Блуждающий триллион».

Леонид Уварчев