«Чебурашка» пятый уикенд подряд возглавляет российский кинопрокат

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ пятый уикенд подряд. В общей сложности он уже собрал почти 5,9 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 26–29 января:

«Чебурашка» — 480 млн руб. (всего — 5,9 млрд руб.);

«Изумительный Морис» — 94,5 млн руб.;

«Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 76 млн руб. (583 млн руб.);

«Крушение» — 67 млн руб.;

«Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии) — 16 млн руб. (736 млн руб.).

«Чебурашка» в середине января стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Фильм обогнал первую часть «Аватара», сборы которого составляли около 3,5 млрд руб.

О причинах успешных сборов — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев