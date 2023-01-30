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Коммерсантъ FM
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«Чебурашка» пятый уикенд подряд возглавляет российский кинопрокат

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ пятый уикенд подряд. В общей сложности он уже собрал почти 5,9 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 26–29 января:

  • «Чебурашка» — 480 млн руб. (всего — 5,9 млрд руб.);
  • «Изумительный Морис» — 94,5 млн руб.;
  • «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 76 млн руб. (583 млн руб.);
  • «Крушение» — 67 млн руб.;
  • «Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии) — 16 млн руб. (736 млн руб.).

«Чебурашка» в середине января стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Фильм обогнал первую часть «Аватара», сборы которого составляли около 3,5 млрд руб.

О причинах успешных сборов — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев

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