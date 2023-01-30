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Коммерсантъ FM
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Когда скромность не оценили

Экономист Паата Шешелидзе сказал в беседе с “Ъ”, что «Грузинская мечта» и ее правительство «не умеют выстраивать разумную коммуникацию с обществом», в результате чего «они не в состоянии донести до общества даже бесспорные достижения». В том числе значительное сокращение суверенного долга, сокращение бюджетных расходов, дерегуляцию экономической деятельности, проведение политики «маленького правительства» и так далее. «Fitch оценивает рейтинги стран в первую очередь именно исходя из концепции Doing Business»,— напомнил господин Шешелидзе. Грузинское правительство, по его словам, «последний год действовало именно в этом направлении, чем и заслужило повышение рейтинга».

Георгий Двали, Тбилиси

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