Рогов: два человека погибли и семь пострадали при ударе по мосту под Мелитополем

При ударе по автомобильному мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе Запорожской области погибли два человека, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент известно о двух убитых и семи раненых»,— написал он в Telegram-канале. Мост проходит через поселок Светлодолинское.

Как ранее сегодня, 29 января, сообщил господин Рогов, удар был нанесен из РСЗО HIMARS около 12:30 мск, всего было выпущено три ракеты, одну из них удалось сбить. В это время работники железной дороги, по его словам, проводили на мосту ремонтные работы.

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