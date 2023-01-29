Поставки смартфонов в Китае снизились до десятилетнего минимума

В 2022 году поставки смартфонов на внутреннем рынке в Китае сократились на 13,2%, составив 286 млн. Такие данные сегодня, 29 января, представила исследовательская компания IDC. Тем самым показатель оказался самым низким с 2013 года и впервые с этого момента не дотянул до уровня в 300 млн за год.

Такое серьезное сокращение поставок связано прежде всего с многочисленными локдаунами и другими ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, оказавшими негативное влияние на китайскую экономику в целом и на потребительские настроения. Лидером китайского рынка в 2022 году стала компания Vivo (18,6%). За ней идут Honor (18,1%), Oppo и Apple (по 16,8%). Пятое место занимает Xiaomi (13,7%). При этом на мировом рынке Apple и Xiaomi входят в тройку ведущих производителей смартфонов, занимая первую и третью позиции соответственно.

Китайские результаты прошлого года оказались чуть хуже общемирового уровня. Ранее на этой неделе IDC представила данные по поставкам смартфонов в мире в целом: они снизились в 2022 году на 11,3% и также оказались худшими с 2013 года.

Яна Рождественская