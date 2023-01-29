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Коммерсантъ FM
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Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за обстрела больницы в ЛНР

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста (МККК) с требованием призвать Украину соблюдать Женевскую конвенцию. Обращение сделано в связи с информацией Минобороны об ударе по больнице в Новоайдаре в ЛНР.

«Действие ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. В ней четко и недвусмысленно сказано: "Гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения"»,— написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Вечером 28 января Минобороны России заявило об ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР. По данным ведомства, погибли 14 человек, 24 получили ранения. Власти Украины пока не комментировали заявления российской стороны.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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