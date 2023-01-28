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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ сообщило о 14 погибших из-за обстрела больницы в ЛНР

Минобороны России сообщило о гибели 14 и ранении 24 человек после атаки на больницу в Новоайдаре в ЛНР. Ответственность за атаку оборонное ведомство возложило на ВСУ. Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал»,— сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Удар, по данным военного ведомства, был нанесен утром, был преднамеренным и осуществлялся с помощью американской HIMARS.

Правительство ЛНР в Telegram-канале опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, здание больницы частично разрушено: пробита крыша, обрушилась часть стен.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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