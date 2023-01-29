Чешские теннистки Крейчикова и Синякова выиграли в парном разряде Australian Open

Теннистки из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли в матче с японками Сюко Аояму и Эной Сибахару в финале Australian Open. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:3.

На счету Крейчиковой и Синяковой семь побед на турнирах Большого шлема. Это их вторая победа на Australian Open. Они также дважды выигрывали Уимблдон и Roland Garros, а также один раз — US Open.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Его призовой фонд превышает $51 млн. Турнир завершится 29 января.

О победителе Australian Open среди женщин в одиночном разряде — в материале «Ъ» «Беловежская пушка».

Олеся Павленко