В Калифорнии в шестой раз за месяц произошла массовая стрельба

Три человека погибли и четверо ранены при стрельбе в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли Крест. Это как минимум шестой случай массовой стрельбы в Калифорнии, передает The Associated Press.

Трое убитых были найдены в машине, четверо раненых находились снаружи. По данным полиции, стрельба произошла возле дома, который сдается в краткосрочную аренду. Пострадавшие были госпитализированы. Двое находятся в критическом состоянии.

22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, во время празднования китайского Нового года при стрельбе были убиты десять человек, еще десять получили ранения. 23 января умер еще один из пострадавших. После этого произошло еще несколько случаев массовой стрельбы в штате. На этом фоне президент США Джо Байден призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

Об оружейном лобби в США — в материале «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев