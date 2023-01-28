Минобороны Украины намерено выделить около $542 млн на закупку беспилотников

Министерство обороны Украины планирует увеличить закупки БПЛА для вооруженных сил, на это в 2023 году будет направлено около 20 млрд грн ($542,3 млн), сообщает военное ведомство. За последнее время было заключено 16 госконтрактов на поставку беспилотников.

Этот вопрос обсуждался на совещании с производителями БПЛА. «В течение последнего времени заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями БПЛА»,— говорится в комментарии Минобороны Украины в Telegram-канале по итогам совещания.

С ноября 2022 года по январь 2023-го военное ведомство получило от производителей 75 заявок на БПЛА различных типов, 13 из них получили кодификацию, три находятся на стадии кодификации, также сообщило Минобороны Украины.

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Мария Федотова