Уткульбаева утвердили на посту главного тренера «Рубина»

Временно исполняющий обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Юрий Уткульбаев был назначен главным тренером команды. Об этом говорится на сайте клуба. Контракт рассчитан на срок до конца сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Уткульбаев

Фото: rubin-kazan.ru Юрий Уткульбаев

Фото: rubin-kazan.ru

Юрию Уткульбаеву 53 года. Он сменил на посту Леонида Слуцкого, который ушел из клуба в ноябре. После этого Уткульбаев был временно исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством клуб победил в двух заключительных матчах 2022 года — 2:1 в матче с «Уфой» и 2:0 с «Нефтехимиком».

Юрий Уткульбаев работал на разных должностях в «Рубине» с 1995 года. Он также был спортивным директором в «КАМАЗе», возглавлял нижнекамский клуб «Нефтехимик» и казахстанский «Актобе».

Анастасия Ларина