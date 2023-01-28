«Укртрансгаз» сертифицируют как оператора газохранилищ по европейским правилам

Запущена процедура сертификации компании «Укртрансгаз» («дочка» «Нафтогаза») в качестве оператора газохранилищ по регламентам Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

«Соответствующий запрос направлен в НКРЭКУ (нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.— ''Ъ''). Ожидаем обработки документов и принятия решения регулятором по дальнейшей реализации этого крайне важного проекта»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Господин Чернышов добавил, что прохождение процедуры сертификации по европейским правилам позволит хранить в украинских газохранилищах стратегические запасы топлива стран ЕС. Сколько по времени может занять процесс сертификации, не уточняется.

В декабре 2022 года Верховная рада приняла закон о сертификации «Укртрансгаза» как европейского оператора газохранилищ. НКРЭКУ уполномочена сертифицировать оператора по регламентам ЕС и мониторить соблюдение компанией требований сертификации. В третьем квартале прошлого года ЕС потратил на закупку газа рекордные €101 млрд, при этом поставки через Украину сократились на 63%.

О ситуации на рынке газа — в материале «Ъ» «Пустой маршрут».

Лаура Кеффер