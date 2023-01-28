«Циан»: 6 из 10 самых дорогих новостроек УрФО находятся в Екатеринбурге, возглавляет ТОП — Тюмень

Екатеринбург остается лидером среди городов Уральского федерального округа (УрФО) по количеству самых дорогих новостроек. По данным экспертов Циан, из 10 новостроек с квартирами и апартаментами в категории выше 30 млн руб., шесть находятся в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс "Forum City" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Жилой комплекс "Forum City" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первое место по цене за квартиру занимает клубный дом «На Хохрякова» — площадь 222,5 кв. м, стоимость 59,3 млн руб. «За 59,35 млн рублей резиденту достанутся пять спален, гостиная, четыре санузла, просторная кухня, совмещенная со столовой, терраса, лоджия и балкон»,— сказано в описании квартиры.

На втором месте пятикомнатная квартира в премиальном комплексе «Ленина 8» (общая стоимость — 43,7 млн руб, площадь — 162,7 кв. м). На третьем квартира со свободной планировкой в ЖК «Гаринский» (общая стоимость — 37,9 млн руб., площадь — 333,4 кв. м).

В рейтинг новостроек в категории выше 30 млн руб. также вошли ЖК «Квартал на Некрасова», общая стоимость — 33,1 млн руб., площадь — 193,9 кв. м. ЖК «Форум Сити», общая стоимость — 32,3 млн руб., площадь — 154,4 кв. м. ЖК Clever Park, общая стоимость — 30,9 млн руб., площадь — 169,6 кв. м.

В ТОП-10 по ценовому максимуму в УрФО также входят квартиры в Сургуте, Тюмени и Челябинске.

ТОП возглавляет Тюмень, где в ЖК «1А Первомайская» продается квартира площадью 310 кв. м за 81,7 млн руб. «На территории Уральского федерального округа так и не появилось объекта недвижимости, который мог бы бросить вызов двухуровневому пентхаусу из тюменского комплекса "1А Первомайская". Его ценник обновлялся пять раз, пока не достиг отметки в 81,7 млн руб. Планировка апартамента позволяет нарезать на площади в 310 кв. м два десятка помещений с различным функционалом, включая тренажерный зал, кухню-столовую с камином, библиотеку, кабинет и постирочную»,— говорится в сообщении «Циан».

Напомним, по итогам 2022 года объем предложения на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга увеличился на 65,5% в сравнении с 2021 годом, а спрос на новые квартиры за год снизился на 13,1%. Средняя цена квартир в Екатеринбурге по итогам года составила 5,2 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Елена Медведева