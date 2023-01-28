На берегу Каспийского моря обнаружили восемь мертвых краснокнижных тюленей

На территории пляжа «Оазис» на Каспийском море в Махачкале найдены восемь мертвых тюленей. Об этом сообщила администрация Ленинского района города. Там напомнили, что каспийская нерпа занесена в Красную книгу.

В начале декабря на побережье Дагестана обнаружили 700 мертвых краснокнижных нерп. Исследования массовой гибели каспийских тюленей показали, что животные были заражены птичьим гриппом. В конце весны — начале лета прошлого года на острове Малый Жемчужный была зафиксирована массовая гибель дикой птицы от птичьего гриппа штамма H5N1. Накануне Telegram-канал экологического фонда «Компас» сообщал, что птичий грипп могли разнести чайки, расплодившиеся на мусорных свалках Дагестана.