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Коммерсантъ FM
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Один из пилотов разбившихся в Индии истребителей погиб

Один пилот погиб в результате крушения двух истребителей на севере индийского штата Мадхья-Прадеш, сообщает NDTV. Инцидент произошел ранее сегодня, 28 января: разбились российский Су-30 и французский Mirage 2000. В Су-30 было два пилота, оба выжили.

В ВВС Индии рассказали, что истребители потерпели крушение во время учений. Уже начато расследование, в ходе которого предстоит выяснить, столкнулись ли истребители в воздухе или ЧП случилось по другой причине. Информация о состоянии двух пилотов не приводится, их госпитализировали.

Лаура Кеффер

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