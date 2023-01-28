Банки с Уолл-стрит предупредили о самых тяжелых с кризиса 2011 года дебатах по потолку госдолга

Банки Уолл-стрит, в том числе JPMorgan и Goldman Sachs, предупреждают, что Вашингтон приближается к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с 2011 года, когда рейтинговое агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+. Согласно заявлению JPMorgan, которое приводит Financial Times, борьба за потолок долга может стать самой важной проблемой, стоящей перед экономикой США в 2023 году.

Кризис потолка долга США произошел летом 2011 года и был вызван резким увеличением федеральных расходов после мирового экономического кризиса 2008 года. Он сильно повлиял на финансовые рынки: индекс Dow Jones Industrial Average за два месяца снизился примерно на 2000 пунктов. Кроме того, вследствие кризиса на один уровень был понижен кредитный рейтинг страны — до АА+ по шкале агентства S&P.

В последние годы у Конгресса было много споров по поводу отмены лимита, и он никогда не объявлял дефолтов по своим долгам. Но, как заявил FT главный экономист JPMorgan по США Майкл Фероли, на этот раз может быть труднее заключить сделку по предотвращению дефолта. Последствия дефолта трудно предсказать, добавил он, но вполне вероятно, что это может привести к «серьезной рецессии».

«Даже в лучшем случае, вероятно, произойдет балансирование на грани, как это произошло во время кризиса потолка долга 2011 года»,— сказал господин Фероли.

Главный политический экономист Goldman Sachs Алек Филлипс также отмечает схожесть нынешней ситуации с той, что была в 2011-м. «С 2011 года у нас самый высокий риск проблем с лимитом долга»,— сказал он изданию. По его словам, на этот раз у США долг больше плюс более высокие процентные ставки.

Старший экономист по США в UBS Пабло Вильянуэва, напротив, считает, что «это немного другой эпизод с потолком долга», потому что ФРС проводит количественное ужесточение и очень быстро выводит наличные деньги из экономики после многих лет монетарного стимулирования.

Американское правительство на прошлой неделе начало принимать чрезвычайные меры для выполнения своих обязательств после того, как страна достигла лимита заимствований в размере $31,4 трлн. Республиканское большинство в Палате представителей потребовало значительного сокращения бюджета в обмен на повышение потолка госдолга. Белый дом и демократическое большинство в Сенате говорят, что это не вариант решения проблемы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потолочное перекрытие».

Дарья Эрозбек