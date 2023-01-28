Прокуратура проверяет несанкционированные свалки в поселке Российском

Сотрудники прокуратуры Прикубанского округа города Краснодара проводят проверку по факту несанкционированного размещения свалок в поселке Российском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

В соцсетях появились сведения о несанкционированном размещении отходов в районе улицы Комарова и пер. Командорский. На этих участках были обнаружены отходы, образованные от сноса и разборки зданий, а также мусора офисных и бытовых помещений, пленки полиэтилена и лома кирпичной кладки.

«Прокуратурой организована проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования, направленные на понуждение виновных лиц к устранению нарушений закона», — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Российском собственники земельных участков начали ликвидировать незаконную свалку площадью 2 га. О необходимости расчистить незаконную свалку 23 января говорил глава Краснодара Евгений Наумов. Мэр также предложил изымать участки у тех собственников, на землях которых фиксируют случаи незаконных свалок.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram