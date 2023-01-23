В Краснодаре за незаконные свалки предложили изымать землю

Глава Краснодара Евгений Наумов на аппаратном совещании заявил, что у собственников земель, на которых фиксируют случаи незаконных свалок, необходимо изъять участки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мера может быть реализована на основе протоколов Росприроднадзора о ненадлежащем содержании территории, с которыми мэрия сможет обратиться в суд.

На совещании привели пример недавно обнаруженной стихийной свалки в поселке Российском. Материалы о выявленных нарушениях направили в Росприроднадзор и полицию для дальнейшего разбирательства.

«Здесь люди просто не следят за своей территорией. Значит, нужно их наказывать. И предпринять все меры для того, чтобы отслеживать машины, которые не доезжают до полигонов»,— отметил Евгений Наумов.

В случае выявления стихийных свалок на территории крупных застройщиков, которые фактически являются собственниками земель, будет проработана мера расчета ущерба, нанесенного окружающей среде. В дальнейшем такие счета будут выставлять собственникам участков.

Анастасия Донскова

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