В поселке Российском начали ликвидировать незаконную свалку площадью 2 га

В поселке Российском собственники земельных участков начали ликвидировать незаконную свалку площадью 2 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

За расчисткой участков следят сотрудники мэрии, чтобы не допустить вывоза мусора в другие несанкционированные места или не допустить сжигания или захоронения отходов. По данным мэрии, 23 января вокруг свалки выкопали рвы, чтобы не допустить подвоза новых отходов.

О необходимости расчистить незаконную свалку 23 января говорил глава Краснодара Евгений Наумов. «Здесь люди просто не следят за своей территорией. Значит, нужно их наказывать. И предпринять все меры для того, чтобы отслеживать машины, которые не доезжают до полигонов»,— отмечал он. Мэр также предложил изымать участки у тех собственников, на землях которых фиксируют случаи незаконных свалок.

В апреле 2021 года суд взыскал с ООО «Новые технологии» 2,7 млн руб. за ущерб, причиненный окружающей среде из-за свалки в поселке Российском –– на тот момент ее площадь была 1,8 га. Специалисты установили, что мусор оказывает негативное влияние на почву. Владелец участка отказался возмещать ущерб в добровольном порядке и пытался обжаловать решение суда, однако апелляционная инстанция подтвердила законность взыскания.

Александр Орлов

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