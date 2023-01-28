Лавров выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством сотрудника посольства в Иране

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил соболезнования Баку в связи с нападением на посольство в Иране. Российский министр выразил готовность оказать «любое содействие, которое азербайджанская сторона сочтет целесообразным», сообщил МИД РФ.

Министерство иностранных дел России считает произошедшее «неприемлемым актом». Москва, как сообщал ранее 27 января МИД РФ, рассчитывает, что виновные будут привлечены к ответственности. По мнению ведомства, произошедшее подтверждает важность «обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

В Тегеране 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. В результате погиб руководитель охранной службы посольства, еще двое сотрудников получили ранения. Это стало причиной ухудшения отношений между Азербайджаном и Тегераном. Баку анонсировал эвакуацию дипмиссии.

О последствиях нападения — в материале «Ъ» «Между Баку и Тегераном случился семейный разлад».

Леонид Уварчев