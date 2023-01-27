Главу Сахаровского центра оштрафовали на 3 млн руб. по десяти протоколам нарушения закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал главу Сахаровского центра (признан иностранным агентом) Сергея Лукашевского на 3 млн руб. по десяти протоколам. По каждому из них ему назначили штраф в размере 300 тыс. руб.— это максимум для должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лукашевский

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Сергей Лукашевский

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Суд признал Сергея Лукашевского виновным в нарушениях при управлении организацией, признанной иностранным агентом. Сергей Лукашевский сообщил «Медиазоне» (издание признано иностранным агентом), что решение вынесли еще 20 января, однако ему сообщили об этом только сегодня, 27 января. По его словам, суд не уведомил его о заседании, поэтому на нем не присутствовали ни он сам, ни его адвокаты.

Сахаровский центр внесли в реестр иноагентов в декабре 2014 года. В конце декабря 2022 года суд оштрафовал центр на 500 тыс. руб. за нарушение деятельности иноагента.

24 января департамент городского имущества Москвы уведомил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на его помещения во исполнение новых положений закона об иноагентах. Сахаровский центр на безвозмездной основе снимал три помещения: непосредственно здание центра на Земляном Валу, выставочный зал и Музей-квартиру академика Андрея Сахарова. На переезд из музея-квартиры у центра есть месяц, на переезд из других помещений — три месяца.

Анастасия Ларина