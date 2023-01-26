Сахаровскому центру дали месяц на выселение из музея-квартиры академика

Председатель правления Сахаровского центра (признан Минюстом иностранным агентом) Вячеслав Бахмин сообщил, что центру дали месяц на переезд из музея-квартиры академика Андрея Сахарова на Земляном валу в Москве. Другие помещения центр должен покинуть в течение трех месяцев. Сахаровскому центру также принадлежали здание центра и выставочный зал, которые тоже располагались на Земляном валу.

«Нам дали три месяца на то, чтобы собрать все вещи и выселиться, с даты уведомления. Кроме квартиры, на которую нам дали месяц всего»,— сказал господин Бахмин «Интерфаксу». Таким образом, музей-квартиру академика Сахарова нужно освободить уже к 24 февраля, здание центра и выставочный зал — к 24 апреля.

Ранее сегодня, 26 января, департамент городского имущества Москвы уведомил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на три помещения в связи с положениями законодательства об иноагентах. По словам Вячеслава Бахмина, обжаловать это решение невозможно, поскольку оно основано на новых нормах законодательства.

Аренда помещений для Сахаровского центра была безвозмездной и бессрочной. Центр получил помещения в 1993 и 1996 годах. В Сахаровском центре говорили, что, несмотря на решение московских властей, центр успеет провести мероприятия к 100-летию со дня рождения второй жены Андрея Сахарова Елены Боннер 15 февраля.

В 2014 году Сахаровский центр признали НКО-иноагентом. На нынешней неделе Генпрокуратура признала Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова, зарегистрирован в США) нежелательной организацией.

Анастасия Ларина