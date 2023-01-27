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Коммерсантъ FM
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Депутат Горелкин выступил против перечня запрещенных видеоигр

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин полагает, что перечень одобренных правительством видеоигр не будет иметь смысла. По его мнению, кровавые и жестокие игры все равно будут скачивать с торрентов. Вместо этого депутат предложил создать рейтинг, который бы включал рекомендованный для игры возраст, а также обозначал уровень жестокости той или иной видеоигры.

Антон Горелкин

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На мой взгляд, государство не должно заниматься избыточным контролем всех этих процессов, но что действительно необходимо — это прозрачная и доступная система рейтинга видеоигр. Которая не только будет рекомендовать возраст, но еще и описывать механики, уровень жестокости и некоторые другие параметры»,— написал господин Горелкин в Telegram. Он допустил, что на основе такого рейтинга родитель будет решать, стоит ли ему или его ребенку покупать игру.

Как узнал «Ъ», аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить несколько идей по защите детей от негативного влияния видеоигр. Среди них: создание перечня одобренных и запрещенных игр, а также требование предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля на компьютеры.

Подробнее о том, как власти хотят защитить детей от вредного влияния видеоигр,— в материале «Подсознанный выбор».

Анастасия Ларина

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