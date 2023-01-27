МИД РФ попросит МАГАТЭ изучить заявление Нарышкина о хранении Украиной боеприпасов на АЭС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия попросит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратить внимание на заявление главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Ранее он сообщил, что на украинских АЭС «хранятся дефицитные для ВСУ ракеты».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Считали бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ внимательно отнеслось к этой информации, не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Она также призвала секретариат МАГАТЭ «не спешить с выводами» по этому вопросу.

23 января Сергей Нарышкин заявил, что, по данным СВР, Украина хранит на АЭС ракеты для комплексов РСЗО HIMARS, зарубежные системы ПВО и артиллерийские боеприпасы большого калибра.

Подробнее о том, что происходит на 338-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».