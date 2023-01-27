Бельгия не включила бронемашины в крупнейший пакет военной помощи Украине

Правительство Бельгии объявило о новом пакете военной помощи Украине на €92 млн. В него вошли ракеты для систем ПВО, армейские автомобили, грузовики, гранатометы и стрелковое окружение. Это самый большой пакет военной помощи Бельгии Украине с февраля 2022 года. Однако бронемашины не вошли в него, сообщил телеканал RTBF.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил на пресс-конференции, что новую военную помощь Украине выделили в связи с возможным наступлением России. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, поставки военной техники были полностью согласованы с Украиной, которая до этого прислала запросы о необходимом вооружении.

Оружие, которое вошло в пакет помощи, уже поступило на склады и готово к отправке. Автомобильная техника будет отправлена на Украину в ближайшие недели, когда бельгийская армия заменит их другой. По данным канала RTBF, бронетехника не вошла в пакет помощи, поскольку снятые с вооружения бронемашины были уже частично проданы частным компаниям, их выкуп, восстановление и модернизация обошлись бы слишком дорого.

1 декабря бельгийская армия получила голландские грузовики DAF с бронированными кабинами. На вооружении украинской армии стоят военные БМП YPR-765 бельгийского производства. Их в середине мая передала Голландия.

По данным агентства Reuters, министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый пакет военной помощи Украине в €500 млн. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что общая сумма помощи, выделенной ЕС Украине, приближается к €50 млрд.

Подробнее о том, что происходит на 338-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина