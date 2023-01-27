Главный раввин России назвал унижением решение не приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима

Главный раввин России Берл Лазар считает унижением то, что представителей РФ не пригласили на 78-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. По его мнению, роль России для еврейского народа в годы Великой Отечественной войны была решающей.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Берл Лазар

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это не первый раз, к сожалению, когда Россия не приглашается в Освенцим. Для нас это унижение точно, потому что мы прекрасно знаем и помним роль Красной армии в освобождении Освенцима, победы над нацизмом»,— сказал господин Лазар после мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста (цитата по ТАСС).

По его словам, любой народ должен уметь быть благодарным прежде всего тем, кто спас его от уничтожения. «Эти политические игры не имеют места точно в День (памяти жертв.— "Ъ") Холокоста»,— подчеркнул господин Лазар.

Концлагерь в Освенциме 27 января 1945 года освободили советские войска. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. О том, что Польша не пригласила Россию на годовщину освобождения концлагеря, сообщил 25 января посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

26 января с Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой встретился в Кремле Владимир Путин. Господин Лазар в ходе беседы с президентом России заявил, в частности, о готовности на все ради мира на Украине.

Подробнее о том, как прошла встреча Владимира Путина с лидерами еврейских общин в России,— в публикации «Ъ» «Тут и говорить не о чем».

Эрдни Кагалтынов