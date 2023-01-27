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Коммерсантъ FM
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Суд вернул в СИЗО обвиняемого в организации незаконной миграции замначальника управления МВД Москвы

Мосгорсуд постановил вернуть под стражу действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова. Они обвиняются в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан Китая.

«Суд отменил определение об изменении меры пресечения на домашний арест и отправил дело на новое рассмотрение»,— заявили «РИА Новостям» в пресс-службе суда. Господин Фокин и господин Тахтаулов были взяты под стражу в зале суда.

Фигурантами дела также являются предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Всем вменяется ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Дело было возбуждено 22 ноября 2022 года. Следствие считает, что в 2021-м обвиняемые вступили в сговор с целью незаконного оформления миграционных документов для десяти китайских граждан.

Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова отправили в СИЗО 24 ноября 2022 года. 19 января их отпустили под домашний арест.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ» «Следствие на дому».

Дарья Эрозбек

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