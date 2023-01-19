Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в организации незаконной миграции замначальника управления МВД Москвы

По решению Басманного суда Москвы действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщают «РИА Новости». Их обвиняют в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан Китая.

«Суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест»,— сообщили в пресс-службе суда. Аналогичное решение принято в отношении двух других фигурантов дела предпринимателей — Андрея Школьникова и Виталия Абрамова.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Фокина, Дмитрия Тахтаулова, Андрея Школьникова и Виталия Абрамова по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) было возбуждено 22 ноября 2022 года. По версии следствия, в 2021 году обвиняемые вступили в сговор с целью незаконного оформления миграционных документов для десяти китайских граждан. 24 ноября 2022 года Басманный суд Москвы вынес решение об аресте мужчин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миграция привела в СИЗО».

Милена Костерева