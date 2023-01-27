Независимые поиски

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие модели автомобилей за свою карьеру создал датский дизайнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fiskerinc.com Фото: fiskerinc.com

Хенрик Фискер — одна из знаковых фигур в автомобилестроении последних десятилетий. Впрочем, таких, как он, немало, и это хорошо. Иначе автомобиль бы уже давно утратил свою эмоциональную составляющую и превратился бы просто в бытовой прибор наподобие холодильника или пылесоса.

В 90-е этот датчанин работал в художественных отделах концерна BMW, и именно его авторству приписывают дизайн уже легендарного сегодня родстера BMW Z8. Потом его пригласили шеф-дизайнером в марку Aston Martin, где под руководством Фискера были построены модели DB9 и V8 Vantage. Потом он ушел в Ford, но в 2004 году объявил, что «начинает сольную карьеру», как говорят музыканты, уходя из группы. На тот момент ему было 40 лет.

Дальше были два десятка лет поисков, которые не увенчались успехом. Сначала это был Fisker Karma — роскошный спортивный электрический седан. Но тиражей, как у Tesla, не было даже близко. Потом был проект VLF Automotive, в котором партнером Фискера была такая звезда мирового автопрома, как Боб Лутц. Последние годы пресса зубоскалила, ожидая очередного провала: Хенрик Фискер анонсировал электрический кроссовер Fisker Ocean. Но на этой неделе мы его увидели. И не компьютерным рендером, а целой партией живых машин, которые возили участников и гостей национального американского фестиваля независимого кино «Сандэнс».

Не думаю, что они успели проверить заявленную дальность пробега почти в 600 км на одном заряде батареи. Или разгон до «сотни» за 3,6 с — в городке Парк-Сити, где проводится фестиваль, полиция бы явно не приветствовала такие ускорения. А поскольку в штате Юта сейчас настоящая зима, то едва ли пассажиры задействовали режим California — это когда у машины опускаются все стекла, и она, по сути, превращается в кабриолет. Но идея соединить фестиваль «Сандэнс» и электромобиль Fisker Ocean безусловно правильная. Она показывает, что бывает не только независимое кино, но и независимое автомобилестроение.