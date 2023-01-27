В Петербурге состоялась церемония возложения венков к «Мать-Родине» к годовщине прорыва блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады в Великую Отечественную войну. В мероприятии приняли участие официальные лица города, передает корреспондент «Ъ».

Почтить память жертв войны и блокады пришли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский, полномочный представитель президента РФ СЗФО Александр Гуцан и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По традиции собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

В этом году отмечается 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда. На Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова зажжен огонь, в Петербурге состоятся общегородские акции, концерты, уличные инсталляции и многие другие мероприятия. Вечером состоится традиционный салют на Большом пляже Петропавловской крепости.

Как писал «Ъ-СПб», утром петербуржцы возложили цветы на Невском проспекте.

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