В ЗВО рассказали о подготовке к салюту в честь прорыва блокады Ленинграда 18 января

Артиллерийские расчеты приступили к подготовке и проведению праздничного салюта в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, запланированного на 18 января, сообщила пресс-служба Западного военного округа. За несколько часов до самого салюта по улицам Петербурга пройдет колонна военной техники.

Салют будут обеспечивать из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок. Мероприятие начнется в 21:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в мероприятиях к 80-летию порыва блокады в Петербурге примет участие президент РФ Владимир Путин.

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