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Петербуржцы возложили цветы на Невском проспекте в день полного освобождения Ленинграда от блокады

В Санкт-Петербурге 27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественные мероприятия проходят в ряде районов города.

Горожане возложили цветы на Невском проспекте, у дома 14 – на наиболее опасной стороне при артобстреле. В этом году отмечается 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда. На Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова зажжен огонь, в Петербурге состоятся общегородские акции, концерты, уличные инсталляции и многие другие мероприятия.

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