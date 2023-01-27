Новые регионы России перейдут на московское время

Время в присоединенных к России Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях синхронизируют с московским (на час больше киевского времени). Об этом сообщил Минпромторг РФ.

«Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время»,— говорится в Telegram-канале министерства.

30 сентября президент Владимир Путин подписал соглашение о присоединении четырех вышеуказанных регионов к России по итогам референдумов. 5 октября президент подписал соответствующие законы, а также назначил врио глав регионов. Жители новых территорий станут гражданами России при подаче заявления и принесении присяги. Государственный язык — русский. В школах продолжат изучать украинский.

Отметим, что ДНР и ЛНР перешли на московское время еще в октябре 2014 года.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева