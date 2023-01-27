Песков: санкции Японии не несут ничего страшного России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, которые Япония ввела против России сегодня, 27 января, ничего страшного и нового для РФ не несут. При этом он отметил, что введение санкций неизбежно повлечет последствия для двусторонних отношений Японии и России.

«Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового, страшного такие решения нам не несут»,— сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков отметил, что отношения России и Японии находятся в «печальном состоянии». По его словам, РФ будет исходить из собственных интересов при выработке ответных шагов. На вопрос в каком ключе — дипломатическом или экономическом — Россия ответит на японские санкции, пресс-секретарь заявил: «Ну и экономические, конечно».

Ранее сегодня Япония объявила, что замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России, в том числе министра юстиции Константин Чуйченко, первого зампреда правительства Андрея Белоусова и главы ЦИКа Эллы Памфиловой. Кроме того, с 3 февраля Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий, а также роботов, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Отношения между Россией и Японией ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В марте 2022 года российские власти отказались от ведения переговоров о статусе Курильских островов, который оспаривает Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в качестве одного из главных вызовов стране назвал, в частности, конфликт на Украине. От России наряду с Китаем и КНДР, по его словам, исходит главная угроза миру, безопасности и верховенству международного права.

О ситуации в стране читайте в публикации «Ъ» «Япония в глухой обороне».

Эрдни Кагалтынов