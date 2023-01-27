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Коммерсантъ FM
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Путин поручил правительству уточнить методику определения цен на нефть

По поручению президента России Владимира Путина правительство должно до 1 марта разработать обновленную методику уточнения цен на нефть и нефтепродукты. Это необходимо для расчета налогов на энергоресурсы без учета международных котировок.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений»,— приводится на сайте Кремля одно из поручений президента, сформулированное по итогам совещания с членами правительства.

Правительство обсуждает вариант перехода на расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) без использования котировок международного агентства Argus с марта прошлого года. Как тогда узнал «Ъ», кабмин рассматривает переход на определение НДПИ через внебиржевые индексы СПбМТСБ.

Подробнее об альтернативных механизмах расчета налогов — в публикации «Ъ» «Налоги выводят на биржу».

Андрей Сапожников

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