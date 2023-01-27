Нижегородские предприятия «Лазурит» и «Прима» попали под санкции США

Центральное конструкторское бюро «Лазурит» (занимается судостроением) и научно-производственное предприятие «Прима» (разрабатывает аппаратуру радиосвязи) попали в обновленный санкционный список Минфина США. Их активы в этой стране заблокируют.

Под ограничениями оказались и другие предприятия и физлица. В частности, в список добавили вице-премьера России Дениса Мантурова, президента Татарстана Рустама Минниханова, главу ФСИН Аркадия Гостева. Также под санкции попали компании и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

США и другие страны вводят ограничения против России после того, как утром 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. На встрече со студентами 25 января он сказал, что целью военной операции является защита людей и самой России «от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях».

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева