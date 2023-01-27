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Более 1600 жителей Кировского района Самары остались без холодной воды из-за аварии

Утечка из земли на водопроводе диаметром 150 мм произошла в пятницу утром в районе дома по ул. Олимпийская, 41, в Самаре. В связи с этим в ряде зданий на указанной улице с 10:30 (MSK+1) отключена холодная вода. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков.

В настоящее время приостановлено холодное снабжение в 26 многоквартирных жилых домах (с первого по пятый этажи), одном учебном заведении. В зоне отключения находятся 1686 человек.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На месте работает ООО «СКС». Время ликвидации аварии не уточняется. Ранее в Самаре автомобили вмерзли в лед из-за прорыва трубы.

Георгий Портнов

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