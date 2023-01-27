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В Удмуртии появится первый модульный морг

В 2023 году в Воткинске появится первый в Удмуртии модульный морг. При этом проблемам нехватки подобных учреждений в республике остается актуальной, отметила на встрече с журналистами вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Воткинске модульный морг планируют сдать в 2023 году. «Модульный морг — это легковозводимая конструкция с необходимым функционалом. По той же технологии строятся ФАПы»,— пояснила вице-премьер.

По ее словам, после ремонта в ближайшее время должен открыться морг в Можге, как только позволит погода там продолжат устранять мелкие недоработки, а также идет ремонт и переоснащение морга в Глазове, работы здесь планируют завершить во втором квартале 2023 года. Несколько моргов хотят построить в 2024 году, их количество будет зависеть от того, какие они будут — модульные или капитальные строения, но пока утвержденной программы на 2024 год нет, добавила Эльвира Пинчук.

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