Пассажиропоток сочинского морского порта за год увеличился на 30%

АО «Морпорт Сочи» перевезло в 2022 году 132 тыс. человек, годом ранее этот показатель составлял 101 тыс. пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора общества Юрия Владимирова.

Он объяснил рост развитием круизных перевозок. «Например, с лета прошлого года из Сочи в Турцию начал курсировать лайнер Astoria Grande. В декабре впервые стартовали зимние круизы из курортного города»,— рассказал Юрий Владимиров.

Помимо этого, из сочинского порта летом прошлого года осуществлялись пассажирские перевозки в Геленджик и Новороссийск. Их популярность у туристов была вызвана запретом авиасообщения с большинством аэропортов юга России. Также из порта практически круглый год можно отправиться на морские прогулки. Руководитель АО «Морпорт Сочи» не исключил появление новых круизных направлений в текущем году.

Ранее сообщалось, что в планах АО «Морпорт Сочи» на 2023 год запуск пассажирских перевозок в Абхазию и Грузию. Еще одним новым направлением может стать Египет. Компания планирует запустить два рейса — осенью и весной.

АО «Морпорт Сочи» способен принимать до пяти круизных пассажирских судов одновременно, в том числе до четырех пассажирских лайнеров и паромов.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram