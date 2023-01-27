Челябинский ТРК «Фокус» подешевел еще на 100 млн рублей

В Челябинске в очередной раз выставили на торги торгово-развлекательный комплекс «Фокус». С последнего аукциона начальная цена снижена на 100 млн руб., до 2,69 млрд. Информация об этом размещена на площадке «Межрегиональная электронная торговая система».

Заявки на участие в торах, которые проводятся в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене, принимаются с 25 января по 28 февраля. Объектом продажи являются 100% уставного капитала ООО «Адреналин», которое владеет и эксплуатирует ТРК «Фокус». Комплекс площадью более 59 тыс. кв. м расположен на улице Молдавская на северо-западе Челябинска. В объявлении говорится, что арендный поток, включая прочие доходы, составляет 429 млн руб. в год. ТРК, построенные в 2009 году принадлежит бизнесмену Владимиру Ланде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Фокус» пытаются продать с 2020 года. Тогда его цена составляла 3,5 млрд руб. В июле 2022 года объект выставили на повторные торги с начальной ценой 2,995 млрд руб. Ни одной заявки на участие в аукционе не поступило. В ноябре цена снизилась до 2,79 руб., но торги снова не состоялись из-за отсутствия участников.