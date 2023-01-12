Подрядчик в Можге с 12 января приступил к обслуживанию автобусных маршрутов

С 12 января в Можге новый подрядчик начнет обслуживать автобусный маршрут №4, сообщил во «ВКонтакте» глава города Михаил Трофимов. Так, первый автобус будет отъезжать от остановки «Зверохозяйство» в 6:30, ЦРБ — 6:55. Интервал движения составит 25 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Планируется, что на другие муниципальные маршруты автобусы начнут постепенно выводить до конца января.

Как рассказал господин Трофимов, автобус, ранее выделенный для перевозки учеников, обучающихся во вторую смену со Зверохозяйства и Цыганского поселка до школы №9, отменили. Автобус для перевозки учащихся второй смены школ №4 и №6 из поселка Керамик продолжит курсировать по прежнему расписанию.

Напомним, в конце октября 2022 года АО «ИПОПАТ» приняло решение о прекращении обслуживания регулярных муниципальных маршрутов в Можге с 1 января 2023 года. Глава региона Александр Бречалов заявил о планах по заключению контракта с регулируемыми тарифами с «более надежным перевозчиком». Сообщалось, что с 1 января на линии будут работать 16 автобусов, а параллельно пройдет конкурс, «чтобы жители были защищены минимум на ближайшие три года».