Восстановить бесперебойную работу автобусов в Можге планируется в январе 2023 года

С 1 января АО «ИПОПАТ» прекратит работу свою в Можге, после чего планируется заключить контракт с регулируемыми тарифами с «более надежным перевозчиком». Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии в ответ на вопрос жителей о сложившейся неблагоприятной ситуации с общественным транспортом в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По словам господина Бречалова, в Можге предприятие располагает 10 автобусами. Председателю правительства региона Ярославу Семенову и министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Горбачеву поручено разобраться в ситуации. «По льготным проездным мы возвращаем деньги через субсидии»,— отметил глава региона.

«Нам нужен трехлетний контракт с более надежным перевозчиком, с регулируемыми тарифами. Переговоры с потенциальными подрядчиками уже прошли. У одного перевозчика есть 16 автобусов, еще 10 он готов взять в аренду. Конкурс еще не прошел, но муниципалитет выдаст маршрутную карту, чтобы автобусы могли выйти на работу в ближайшее время»,— рассказал глава Удмуртии.

Так, с 1 января 2023 года на линии будут работать 16 автобусов, а параллельно пройдет конкурс такими образом, «чтобы жители были защищены минимум на ближайшие три года». «С середины января транспорт в привычном режиме заработает в Можге»,— рассказал Александр Бречалов.

Напомним, о том, что АО «ИПОПАТ» приняло решение прекратить обслуживание регулярных муниципальных маршрутов в Можге, стало известно в конце октября. Так, сотрудники филиала транспортного предприятия получили уведомления о сокращении в связи с ликвидацией предприятия с 31 января 2023 года. Сообщалось, что до этой даты автобусы продолжат курсировать по городским маршрутам.