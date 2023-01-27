Япония ввела санкции против КамАЗа и Сергея Когогина

Япония приняла решение ввести санкции против трех российских компаний и 22 физлиц, включая КамАЗ и гендиректора предприятия Сергея Когогина. Об этом говорится в сообщении Минэкономики страны.

Помимо КамАЗа под санкции попали московский завод «Авангард» и корпорация «Иркут». Среди физлиц здесь оказались руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, глава Минюста страны Константин Чуйченко, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замглавы Минобороны России Михаил Мизинцев и другие. Кроме того, санкции введены еще против 14 человек, которые связаны с Крымом, а также с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

Также с 3 февраля власти Японии запрещают экспорт в РФ вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств. Кроме того, в рамках данного пакета санкций страна вводит экспортные ограничения в отношении еще 49 организаций России.

"Ъ-Казань"